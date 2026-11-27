Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2025 г. упала на 21,4% и составила 336,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб. В I квартале 2026 г. «Транснефть» также сократила чистую прибыль на 9%, получив 72,96 млрд руб. Выручка в I квартале составила 361,22 млрд руб., сохранившись на уровне прошлого года.