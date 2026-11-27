Прибыль «Транснефти» за девять месяцев сократилась на 44,3%
Прибыль ПАО «Транснефть» за девять месяцев по МСФО сократилась на 16,8% год к году и составила 203,44 млрд руб., сообщается на сайте компании.
Выручка группы достигла 1,12 трлн руб., увеличившись на 3%. Отдельно выручка от транспортировки нефти выросла незначительно на фоне нестабильной рыночной ситуации и перестройки логистических цепочек, а от транспортировки нефтепродуктов и стивидорных услуг существенно снизилась из-за ремонтных работ на НПЗ и сокращения грузооборота черноморских портов.
EBITDA составила 412 млрд руб., что на 8% меньше значения, полученного за аналогичный период прошлого года. Снижение вызвано сдержанной динамикой выручки, инфляционным давлением на операционные расходы, а также возросших расходов на ремонты и восстановление инфраструктурных объектов. Свободный денежный поток снизился до отрицательного значения в минус 23 млрд руб.
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2025 г. упала на 21,4% и составила 336,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб. В I квартале 2026 г. «Транснефть» также сократила чистую прибыль на 9%, получив 72,96 млрд руб. Выручка в I квартале составила 361,22 млрд руб., сохранившись на уровне прошлого года.