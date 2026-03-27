Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Транснефти» упала на 21,4% в 2025 году

Ведомости

Чистая прибыль «Транснефти» по результатам 2025 г. сократилась на 21,4% относительно предыдущего года и составила 336,1 млрд руб.

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб. Операционные расходы снизились на 2,6% год к году и составили 855,7 млрд руб.

На фоне выхода отчетности котировки «Транснефти» на торгах Московской биржи снизились на 0,9% до 1372,8 руб. за бумагу по состоянию на 16:48 мск.

24 февраля правительство Великобритании распространило санкции против России на дополнительные 297 позиций. В обновленный перечень вошли еще 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов. Ограничения, в частности, затронули «Транснефть».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её