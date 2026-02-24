Великобритания объявила о «крупнейшем» пакете антироссийских санкций

Великобритания объявила о «крупнейшем» пакете антироссийских санкцийОграничения введены против банков и структур «Росатома»
Правительство Великобритании распространило антироссийские санкции еще на 297 позиций. Обновленный перечень опубликован на сайте британского кабмина.
В санкционный список добавили 240 юридических лиц, семь физлиц и 50 судов.
Под ограничения попали девять российских банков, в том числе «Точка банк», АО «Русатом оверсиз» и другие структуры «Росатома», «Транснефть» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционном списке после обновления также значатся 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Еще два грузинских телеканала оказались под рестрикциями.
В предыдущий раз перечень был расширен Великобританией 18 декабря 2025 г. Тогда в него добавили 24 позиции, среди которых оказалась компания «Русснефть». Граждане России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана также попали под британские рестрикции. Санкции распространились на компании из ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.
6 февраля Еврокомиссия опубликовала 20-й пакет антироссийских санкций. Основным аспектом перечня стал полный запрет для стран ЕС на обслуживание перевозок российской нефти. Кроме того, объединение планирует включить в санкционные списки еще 43 танкера, в случае чего общее их количество под рестрикциями достигнет 640. Дополнительно в ЕК предложили ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.
23 февраля стало известно, что Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета санкций и выделение Украине военного кредита на сумму 90 млрд евро. Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддержит такое финансирование, потому что Киев использует шантаж. Он говорил о приостановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По мнению Сийярто, Украина вступила в сговор с официальными лицами из Брюсселя и оппозиционными силами в Венгрии, чтобы подвергнуть угрозе энергетическую безопасность страны.