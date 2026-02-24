Великобритания объявила о «крупнейшем» пакете антироссийских санкций

23 февраля стало известно, что Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета санкций и выделение Украине военного кредита на сумму 90 млрд евро. Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддержит такое финансирование, потому что Киев использует шантаж. Он говорил о приостановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По мнению Сийярто, Украина вступила в сговор с официальными лицами из Брюсселя и оппозиционными силами в Венгрии, чтобы подвергнуть угрозе энергетическую безопасность страны.