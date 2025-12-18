Газета
Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него 24 позиции. Среди них оказались компании «Татнефть», «Русснефть» и др. Об этом сообщил британский минфин.

Среди физических лиц, попавших в санкционный список, граждане России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Санкций в отношении организаций коснулись российских компаний, а также компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии.

18 декабря Евросоюз добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Таким образом, общее количество морских судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600. Указанным судам запрещен заход в порты стран Евросоюза, а также оказание им любых услуг.

19 ноября Великобритания ввела санкции против трех российских компаний и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций попали в список ограничительных мер из-за действий в киберсфере, а одна позиция была включена в общий санкционный список антироссийских ограничений.

