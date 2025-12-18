Газета
Главная / Политика /

ЕС ввел антироссийские санкции против 41 морского судна

Ведомости

Евросоюз добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Таким образом, общее количество морских судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600. Об этом говорится в заявлении совета ЕС.

Указанным судам запрещен заход в порты стран Евросоюза, а также оказание им любых услуг.

В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз ввел санкции против 118 дополнительных судов так называемого «теневого флота» России. Запрещается также перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.

17 декабря Yahoo сообщал, что в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам. Новые ограничения могут быть объявлены уже на этой неделе.

