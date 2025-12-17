Белый дом: Трамп пока не принял новых решений по санкциям в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп пока не принял никаких новых решений по вопросу санкций в отношении России, передает Yahoo.
В администрации подчеркнули, что федеральные ведомства лишь готовят возможные варианты действий, а окончательное решение остается за главой государства.
17 декабря Bloomberg сообщал, что США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае провала мирного соглашения с Украиной.
По словам источников издания в Белом доме, в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам. Новые ограничения могут быть объявлены уже на этой неделе.
В этот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что любые санкции вредят делу налаживания отношений.