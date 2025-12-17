Bloomberg: США готовят новые санкции против энергетического сектора РФ

Bloomberg: США готовят новые санкции против энергетического сектора РФИх могут ввести, если Москва отклонит мирную сделку по Украине
США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае провала мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
По их словам, в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам. Новые ограничения могут быть объявлены уже на этой неделе.
Вопрос санкций обсуждался министром финансов США Скоттом Бессентом на встрече с европейскими послами. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа продолжает заявлять о приоритете мирного урегулирования конфликта на Украине.
Источники отмечают, что окончательное решение о введении санкций будет принимать лично президент США Дональд Трамп.
В Кремле заявили, что пока не видели этого сообщения. «То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно», – прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25 октября Reuters писал, что администрация президента США разработала дополнительные меры санкционного давления на ключевые секторы российской экономики, которые могут быть введены, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто. 22 октября Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний и тогда же отменил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
16 декабря Axios сообщал, что Вашингтон намерен в ближайшее время представить России «сильнейший пакет» предложений по урегулированию украинского конфликта. Как уточняет портал, новые предложения США могут включать значительные уступки со стороны Украины. Россия, в свою очередь, может не согласиться на предложенные условия и выдвинуть более высокие требования. Основной нерешенный вопрос касается территорий, пишет портал.