Bloomberg: США готовят новые санкции против энергетического сектора РФ

25 октября Reuters писал, что администрация президента США разработала дополнительные меры санкционного давления на ключевые секторы российской экономики, которые могут быть введены, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто. 22 октября Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний и тогда же отменил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.