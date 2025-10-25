Reuters: США разрабатывают новые санкции против России
Администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные меры санкционного давления на ключевые сектора российской экономики, которые могут быть введены, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, в числе возможных целей – российский банковский сектор и инфраструктура, используемая для экспорта нефти. При этом официальные лица США сообщили европейским партнерам, что поддерживают инициативу ЕС использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для Киева.
Вашингтон также ведет внутренние обсуждения о возможном применении аналогичных мер в отношении российских средств, находящихся под юрисдикцией США.
Источники Reuters отмечают, что Белый дом в ближайшее время не планирует немедленного введения новых санкций, однако у администрации есть «хорошо проработанный набор инструментов» для усиления давления на Москву.
По информации агентства, США также оказывают давление на союзников в Европе, призывая их ужесточить ограничения против России. В то же время в ЕС признают, что введение санкций против «Лукойла» осложнено из-за тесной интеграции компании с европейской экономикой.
Вашингтон ввел новые санкции против России 22 октября. Тогда же Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Американский президент счел, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Вечером 23 октября Путин назвал серьезными новые санкции против РФ. По его словам, это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономике страны.