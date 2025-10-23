Путин: уважающая себя страна не принимает решений под давлением

Говоря же об экономической составляющей санкций, Путин привел в пример добычу нефти. США сейчас добывают 13,5 млн баррелей нефти в сутки и занимают первое место по добыче, Саудовская Аравия на втором месте с 10 млн баррелей, Россия – на третьем с 9,5 млн баррелей. Но США потребляют 20 млн баррелей, напомнил президент: «Они что-то продают и еще больше закупают, главным образом, в Канаде. Так 13,5 млн производят, 20 млн потребляют. А вот Российская Федерация и Саудовская Аравия больше продают нефти и нефтепродуктов. <…> Саудовская Аравия где-то продает на внешний рынок около 9 млн т, Российская Федерация 7,5 млн. То есть наш вклад в мировой энергетический баланс очень значительный, очень. И сейчас этот баланс, в целом – и в интересах потребителей, и в интересах производителей – он создан. Ломать этот баланс это дело такое очень неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать».