Путин: уважающая себя страна не принимает решений под давлением

Путин: уважающая себя страна не принимает решений под давлениемПрезидент прокомментировал американские санкции против нефтяных компаний РФ
Президент Владимир Путин назвал новые санкции против России, под которые попали нефтяные компании, серьезными и сказал, что определенные последствия будут, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России. Об этом он сказал журналистам на пресс-подходе. Путин напомнил, что американский лидер Дональд Трамп еще на своем первом президентском сроке ввел самое большое количество санкций против России, которые действуют до сих пор.
У санкций есть два аспекта – политический и экономический, заявил президент. Что касается политического, то это попытка оказать давление на Россию, сказал Путин: «Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов». Он назвал санкции недружественным актом в отношении России, он не укрепляет российско-американские отношения, которые только начали восстанавливаться.
Говоря же об экономической составляющей санкций, Путин привел в пример добычу нефти. США сейчас добывают 13,5 млн баррелей нефти в сутки и занимают первое место по добыче, Саудовская Аравия на втором месте с 10 млн баррелей, Россия – на третьем с 9,5 млн баррелей. Но США потребляют 20 млн баррелей, напомнил президент: «Они что-то продают и еще больше закупают, главным образом, в Канаде. Так 13,5 млн производят, 20 млн потребляют. А вот Российская Федерация и Саудовская Аравия больше продают нефти и нефтепродуктов. <…> Саудовская Аравия где-то продает на внешний рынок около 9 млн т, Российская Федерация 7,5 млн. То есть наш вклад в мировой энергетический баланс очень значительный, очень. И сейчас этот баланс, в целом – и в интересах потребителей, и в интересах производителей – он создан. Ломать этот баланс это дело такое очень неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать».
Какую-то часть российской нефти можно будет заместить, но это требует времени, больших инвестиций, сказал Путин. Он напомнил, что не так давно Международное энергетическое агентство стало настраивать участников экономической деятельности на инвестиции в углеводородную энергетику, хотя до этого говорили, что надо вкладываться в альтернативные источники энергии. «Да, нужно. Но стало понятно, что без углеводородов ближайшие годы, десятилетия не обойтись», – подчеркнул президент. По его мнению, резко нарастить добычу нефти не представляется возможным, а если резко уменьшится количество российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены на нефть, сказал он, – и эту тему они также обсуждали с Трампом. Цены вырастут в том числе и на автозаправках, добавил Путин:
«И США не исключение. А если учитывать внутриполитический календарь тех же Штатов, то понятно, насколько чувствительны некоторые процессы в этой связи».
Россия чувствует себя уверенно и устойчиво и, несмотря на определенные потери, которые будут, «тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», сказал Путин. «Если в конце концов все-таки мы перейдём не к какому-то давлению, а к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы [с США]», – сказал Путин, добавив, что зависит это не только от России, но и «от наших партнеров».
Провести встречу в Будапеште предложила американская сторона, сказал президент. «Я выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим полностью согласился», – сказал Путин. В итоге договорились, что над подготовкой встречи будут работать ряд должностных лиц со стороны американской администрации и со стороны Кремля. На первом этапе с американской стороны это будет госсекретарь Марко Рубио, а с российской – глава МИДа Серей Лавров.
«Сейчас я вижу, и знаком с этим заявлением – президент США решил отменить, перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали – продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул Путин.
Он также прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что может быть снят запрет на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Путин подчеркнул, что «это попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий».