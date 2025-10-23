Как зарубежные СМИ оценили отмену Трампом встречи с Путиным и новые санкции

«Президент Дональд Трамп в течение нескольких недель давал понять, что может ввести санкции против России за продолжение <конфликта>, но до среды не предпринимал серьезных карательных мер. Это заявление было сделано после того, как Трамп сообщил, что "отменил" запланированную встречу с Путиным, потому что "не чувствовал, что мы придем к тому, к чему должны прийти". Выступая в Овальном кабинете, Трамп объяснил, что «почувствовал, что пришло время» ввести санкции, отметив, что он «долго ждал» этого момента. Тем не менее президент США выразил надежду, что «они не продлятся долго», потому что <конфликт> закончится».