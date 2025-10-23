Как зарубежные СМИ оценили отмену Трампом встречи с Путиным и новые санкции

Как зарубежные СМИ оценили отмену Трампом встречи с Путиным и новые санкцииАмериканский лидер надеется, что ограничения «помогут добиться прорыва»
22 октября президент США Дональд Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. При этом Трамп указал, что допускает проведение саммита с Путиным в будущем. В этот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.
Как на резкую смену позиции американского лидера отреагировали зарубежные СМИ – в материале «Ведомостей».
«В течение нескольких месяцев Трамп сопротивлялся давлению со стороны американских законодателей, требовавших ввести энергетические санкции, в надежде, что Путин согласится прекратить боевые действия. Но поскольку конца этому не видно, он сказал, что, по его мнению, пришло время действовать. <...> В преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится на следующей неделе в Южной Корее, Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Си использовал свое влияние на Путина, чтобы остановить боевые действия».
«Это заявление [о санкциях США] стало победой для Украины и ее европейских союзников, которые с беспокойством наблюдали за тем, как Трамп, похоже, поддался на уговоры Путина о том, что единственный способ достичь мира – это если Украина уступит часть территории и согласится ограничить свое военное и экономическое партнёрство с Европой и США. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незадолго до объявления о новых санкциях она разговаривала с министром финансов США Скоттом Бессентом и высоко оценила эти меры».
«Президент Дональд Трамп в течение нескольких недель давал понять, что может ввести санкции против России за продолжение <конфликта>, но до среды не предпринимал серьезных карательных мер. Это заявление было сделано после того, как Трамп сообщил, что "отменил" запланированную встречу с Путиным, потому что "не чувствовал, что мы придем к тому, к чему должны прийти". Выступая в Овальном кабинете, Трамп объяснил, что «почувствовал, что пришло время» ввести санкции, отметив, что он «долго ждал» этого момента. Тем не менее президент США выразил надежду, что «они не продлятся долго», потому что <конфликт> закончится».
«Реальный поворот или очередная угроза в воздухе? В среду Дональд Трамп позволил своему раздражению выплеснуться на Россию Владимира Путина, которую Вашингтон считает "ни откровенной, ни честной", и объявил о значительном ужесточении санкций против Москвы за ее <спецоперацию> на Украине параллельно с Евросоюзом».
«Официальные лица США заявили, что этот шаг [введение санкций] направлен против основы российской экономики – доходов от продажи нефти, которые помогали стране поддерживать военные усилия, несмотря на международную изоляцию. Санкции были введены после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Вашингтон для переговоров и встретился с президентом Дональдом Трампом».
«Выступая в среду вместе с Рютте в Овальном кабинете, Трамп раскритиковал Путина за несерьезное отношение к заключению мира и заявил, что надеется, что санкции помогут добиться прорыва. <...> Он назвал пакет санкций «огромным» и добавил, что надеется на их быструю отмену, если Россия согласится прекратить <конфликт>. Рютте также похвалил этот шаг, заявив, что он «оказывает большее давление» на Путина».
«Президент США выразил надежду, что новые санкции приведут Путина в чувство. Он также выразил надежду, что санкции не будут действовать долго. <...> Трамп также выразил надежду, что Китай сможет оказать свое влияние. Председатель КНР Си Цзиньпин может оказать "огромное влияние на Путина", сказал Трамп. – "Он уважаемый человек. Он очень сильный лидер великой страны", – продолжил президент США».
«Трамп также выразил надежду, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский будут "разумны" и откажутся от своей ненависти друг к другу ради урегулирования конфликта. Посол Украины в США Ольга Стефанишина в среду заявила о своей решительной поддержке новых санкций».