Трамп объявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Трамп объявил об отмене встречи с Путиным в БудапештеВместе с тем американский лидер допустил проведение саммита с Россией в будущем
Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. С таким заявлением глава Белого дома выступил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рюттте.
Такое решение он объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине. Трамп вместе с тем указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным, мне просто показалось, что это неправильно. Казалось, что мы не сможем достичь того, чего нужно. Поэтому я ее отменил, но мы проведем встречу в будущем», — сказал Трамп.
Трамп добавил, что «почувствовал», что сейчас пришло время для введения новых крупных санкций против России. Вашингтон однако надеется, что санкции введены ненадолго, отметил он. Также Трамп указал, что не уверен, повлияют ли новые ограничения на переговорный процесс по Украине.
22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для саммита Россия – США в Будапеште требуется тщательная подготовка. Сроки проведения встречи российского и американского лидеров еще не определены. Он также подчеркнул, что вокруг возможных переговоров появляется много сплетен, не соответствующих действительности.
21 октября Трамп заявил, что окончательное решение о встрече еще не принято. Он подчеркнул, что не хотел бы тратить время напрасно. О встрече президенты договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.