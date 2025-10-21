Газета
Axios: Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшем будущем

По данным источников Reuters, саммит РФ и США оказался под угрозой срыва
Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официального представителя Белого дома.

«Президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем. Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется», – добавил представитель.

По данным источников Reuters, саммит Путина и Трампа оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, а также заявления США о необходимости заморозки линии фронта.

Встреча Путина и Трампа должна пройти в Будапеште в ближайшие две недели. Организовать мирный саммит лидеры договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.

20 октября Лавров провел телефонные переговоры с Рубио. На следующий день глава МИД РФ заявил на пресс-конференции, что позиция России остается неизменной исходя из договоренностей, достигнутых во время саммита Путина и Трампа на Аляске в августе. Лавров отметил, что призывы немедленно прекратить конфликт на Украине заставляют забыть о его первопричинах, которые остаются нерешенными.

