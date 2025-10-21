Axios: Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшем будущем

20 октября Лавров провел телефонные переговоры с Рубио. На следующий день глава МИД РФ заявил на пресс-конференции, что позиция России остается неизменной исходя из договоренностей, достигнутых во время саммита Путина и Трампа на Аляске в августе. Лавров отметил, что призывы немедленно прекратить конфликт на Украине заставляют забыть о его первопричинах, которые остаются нерешенными.