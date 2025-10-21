Reuters: встреча Трампа и Путина в Будапеште оказалась под угрозой срыва
Перенос очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ставит под угрозу срыва мирный саммит президентов РФ и США в Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных европейских дипломатов.
«Полагаю, россияне хотели слишком многого и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не удастся заключить сделку», – сказал один из собеседников агентства.
Второй собеседник предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта. Источник считает, что Лавров сказал об этом Рубио.
21 октября Лавров отметил, что заявления Вашингтона о немедленном прекращении конфликта означают то, что надо забыть о его первопричинах. «Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание», – сказал он.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа должна пройти в ближайшие две недели. Организовать мирный саммит лидеры договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.