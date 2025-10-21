Reuters: встреча Трампа и Путина в Будапеште оказалась под угрозой срыва

21 октября Лавров отметил, что заявления Вашингтона о немедленном прекращении конфликта означают то, что надо забыть о его первопричинах. «Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание», – сказал он.