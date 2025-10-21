Лавров объяснил опасность немедленного прекращения огня на Украине

Лавров объяснил опасность немедленного прекращения огня на УкраинеДипломат напомнил о первопричинах конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на призывы США «немедленно остановиться» в конфликте на Украине, отметив опасность такого шага для России.
По словам министра, заявления Вашингтона о немедленном прекращении конфликта означают то, что надо забыть о его первопричинах. «Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО», – добавил глава МИД России.
Также Лавров указал на необходимость прекращения «фактического геноцида русского и русскоязычного населения», которым занимался в последние годы киевский режим, в том числе «запрета русского языка во всех сферах жизни» страны.
16 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.