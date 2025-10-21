Что рассказал Лавров о прекращении огня и договоренностях Путина и Трампа

Что рассказал Лавров о прекращении огня и договоренностях Путина и ТрампаМинистр также сообщил подробности разговора с Рубио
20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США. Reuters со ссылкой на источники писало, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии.
На следующий день после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию со своим коллегой из Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Трансляцию проводило российское внешнеполитическое ведомство.
Лавров рассказал подробности телефонного разговора с Рубио, а также детали предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главные заявления главы МИД РФ – в материале «Ведомостей».
О разговоре с госсекретарем США
Лавров и Рубио подтвердили нацеленность двигаться в рамках договоренностей, которых достигли лидеры двух стран в ходе телефонного разговора и саммита на Аляске.
Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты, чтобы лучше понять, «как двигаться в правильном направлении».
Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили возможность организации встречи Путина и Трампа.
О будущих переговорах Путина и Трампа
Лавров отметил важность выбора места предстоящих переговоров российского и американского лидеров, учитывая реакцию Евросоюза.
Глава МИД с удивлением воспринял сообщение телеканала CNN о том, что встреча Путина и Трампа может быть отложена.
Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое согласие о необходимости долгосрочного мира на Украине, а не о немедленном прекращении огня, «которое ни к чему не приведет».
Немедленная остановка украинского конфликта приведет к тому, что первопричины кризиса не будут решены.
Лавров назвал террористическим актом угрозы со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, касающиеся безопасности самолета Путина по дороге в Будапешт.
Об отношениях с Эфиопией
Россия всегда готова в полной мере учитывать интересы Эфиопии в сфере военно-технического сотрудничества для обеспечения обороноспособности республики.
Лавров выразил признательность Эфиопии за объективную оценку событий на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 21 октября указал, что точных дат саммита президентов Путина и Трампа не называлось. Он также отметил, что говорить о присутствии лидеров ЕС на предстоящей встрече пока преждевременно.