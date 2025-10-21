Что рассказал Лавров о прекращении огня и договоренностях Путина и Трампа

Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое согласие о необходимости долгосрочного мира на Украине, а не о немедленном прекращении огня, «которое ни к чему не приведет».