Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что рассказал Лавров о прекращении огня и договоренностях Путина и Трампа

Министр также сообщил подробности разговора с Рубио
Анастасия Брянцева
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США. Reuters со ссылкой на источники писало, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии.

На следующий день после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию со своим коллегой из Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Трансляцию проводило российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров рассказал подробности телефонного разговора с Рубио, а также детали предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главные заявления главы МИД РФ – в материале «Ведомостей».

О разговоре с госсекретарем США

Рябков допустил новый телефонный разговор Лаврова и Рубио

Политика / Международные отношения

  • Лавров и Рубио подтвердили нацеленность двигаться в рамках договоренностей, которых достигли лидеры двух стран в ходе телефонного разговора и саммита на Аляске.

  • Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты, чтобы лучше понять, «как двигаться в правильном направлении».  

  • Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили возможность организации встречи Путина и Трампа

О будущих переговорах Путина и Трампа

  • Лавров отметил важность выбора места предстоящих переговоров российского и американского лидеров, учитывая реакцию Евросоюза.  

  • Глава МИД с удивлением воспринял сообщение телеканала CNN о том, что встреча Путина и Трампа может быть отложена. 

  • Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое согласие о необходимости долгосрочного мира на Украине, а не о немедленном прекращении огня, «которое ни к чему не приведет».  

  • Немедленная остановка украинского конфликта приведет к тому, что первопричины кризиса не будут решены. 

  • Лавров назвал террористическим актом угрозы со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, касающиеся безопасности самолета Путина по дороге в Будапешт. 

Об отношениях с Эфиопией

  • Россия всегда готова в полной мере учитывать интересы Эфиопии в сфере военно-технического сотрудничества для обеспечения обороноспособности республики.

  • Лавров выразил признательность Эфиопии за объективную оценку событий на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 21 октября указал, что точных дат саммита президентов Путина и Трампа не называлось. Он также отметил, что говорить о присутствии лидеров ЕС на предстоящей встрече пока преждевременно.  

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь