Политика

Кремль сохраняет рабочий настрой после разговора Лаврова и Рубио

Ведомости

После телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио настроение в Кремле рабочее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа предстоит непростая», – подчеркнул он.

Песков повторил, что точных дат саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа не называлось. По его словам, ни Трамп, ни Путин не называли точных сроков.

20 октября состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. Дипломаты обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Путина и Трампа.

21 октября стало известно, что запланированная на 23 октября встреча Лаврова и Рубио отложена. Причина не называлась.

