Лавров и Рубио провели разговор

По итогам телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что подготовка саммита стартует с переговоров Лавров и Рубио. По информации Reuters, она может состоятся 23 октября. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.