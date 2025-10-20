Лавров и Рубио провели разговор

Лавров и Рубио провели разговорОни обсудили шаги для реализации достигнутых Путиным и Трампом пониманий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ.
Дипломаты обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По итогам телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что подготовка саммита стартует с переговоров Лавров и Рубио. По информации Reuters, она может состоятся 23 октября. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.
Венгрия готова принять мирный саммит, объявляли в МИДе страны и премьер-министр Виктор Орбан. Он заверял, что Будапешт обеспечит «надежную, безопасную и политически стабильную среду».