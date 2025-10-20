Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров и Рубио провели разговор

Они обсудили шаги для реализации достигнутых Путиным и Трампом пониманий
Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ. 

Дипломаты обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По итогам телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что подготовка саммита стартует с переговоров Лавров и Рубио. По информации Reuters, она может состоятся 23 октября. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Венгрия готова принять мирный саммит, объявляли в МИДе страны и премьер-министр Виктор Орбан. Он заверял, что Будапешт обеспечит «надежную, безопасную и политически стабильную среду».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её