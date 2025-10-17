Орбан пообещал провести безопасную встречу Путина и Трампа
Венгрия гарантирует безопасности на встрече президентов РФ и США в Будапеште. Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Благодаря давнему мирному лидерству и доверительным партнерским отношениям мы обеспечим надежную, безопасную и политически стабильную среду», – написал он в X.
17 октября по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном. В Кремле сообщали, что Орбан заверил Путина в готовности организовать саммит с Трампом.
Путин и Трамп договорились о встрече по итогам телефонного разговора вечером 16 октября. Диалог продлился два часа и прошел по инициативе Москвы. Точных сроков встречи не установлено, но переговоры могут пройти в ближайшие две недели.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио по теме организации встречи президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти 17 октября.