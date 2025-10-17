Сийярто: дата саммита РФ и США зависит от встречи глав МИД стран
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио по теме организации встречи президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти 17 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит DRM News.
Он отметил, что дата и другие детали предстоящего саммита РФ и США в Будапеште будут зависеть от результатов этих переговоров.
Сийярто также подчеркнул, что Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Особенно он отметил, что Будапешт примет российского лидера с уважением и гарантирует, что он беспрепятственно может приехать в Венгрию и покинуть ее.
Вечером 16 октября (по мск) Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе из Москвы. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в Будапеште, но пока без точных сроков.
Подготовка саммита стартует с переговоров Рубио и Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.
Сийярто уже провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в рамках подготовки встречи российского и американского лидеров. Кроме того, 17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает обсудить предстоящий саммит с Путиным. По его словам, он уже поговорил с главой Белого дома вечером 16 октября