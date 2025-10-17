Газета
Главная / Политика /

Сийярто обсудил с Ушаковым подготовку саммита Путина и Трампа

Президенты договорились провести встречу в Будапеште
Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в рамках подготовки встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Подготовка в полном разгаре», – написал Сийярто. Он добавил, что дата и детали саммита зависят от того, состоится ли на следующей неделе встреча главы МИДа Сергея Лаврова с главой госдепа Марко Рубио и какой у нее будет результат.

Министр подчеркнул, что Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров и с уважением примет Путина.

Вечером 16 октября (по мск) Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе из Москвы. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в Будапеште, но пока без точных сроков.

Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает обсудить с российским лидером предстоящий саммит. По его словам, он уже поговорил с главой Белого дома вечером 16 октября.

