Главная / Политика /

Орбан рассчитывает поговорить с Путиным 17 октября

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным 17 октября. Об этом он заявил в программе радиостанции Kossuth.

По словам Орбана, он намерен обсудить с Путиным по телефону его предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Венгерский премьер отметил, что уже поговорил с главой Белого дома вечером 16 октября.

«А с президентом Путиным я проведу разговор сегодня утром», – сказал он (цитата по ТАСС).

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 16 октября (по мск). Беседа состоялась по инициативе из Москвы. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт говорила, что диалог продлился около двух часов, помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что лидеры беседовали практически два с половиной. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Это случилось накануне приезда 17 октября президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где его примет Трамп. Глава Белого дома отметил, что проинформирует украинского лидера о своих переговорах с Путиным.

