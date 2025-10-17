Орбан рассчитывает поговорить с Путиным 17 октября

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 16 октября (по мск). Беседа состоялась по инициативе из Москвы. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт говорила, что диалог продлился около двух часов, помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что лидеры беседовали практически два с половиной. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Это случилось накануне приезда 17 октября президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где его примет Трамп. Глава Белого дома отметил, что проинформирует украинского лидера о своих переговорах с Путиным.