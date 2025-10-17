Зачем Путин и Трамп договорились встретиться еще раз в Венгрии

Зачем Путин и Трамп договорились встретиться еще раз в ВенгрииЭто произошло спустя два месяца после саммита на Аляске и накануне приезда Зеленского в США
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вечером 16 октября (по мск) телефонный разговор, который состоялся по инициативе из Москвы. По словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт, он продлился около двух часов, а по словам помощника Путина Юрия Ушакова – практически два с половиной. Главным итогом, о котором сообщил по итогам разговора сам президент США в соцсети Truth Social, стала договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Это случилось накануне приезда 17 октября президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где его примет Трамп. Как сообщил сам хозяин Белого дома, он проинформирует украинского визави о своих переговорах с Путиным.
«Мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи со стороны Соединенных Штатов проведут государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц <...> Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте в Будапеште, в Венгрии, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной», – написал Трамп. Премьер Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети X, что такой анонс – «хорошие новости для тех, кто желает мира, Будапешт готов» к организации саммита.
Ушаков подтвердил, что теперь представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой новой встречи двух лидеров стран, которая может пройти «например, в Будапеште». Первым этот город в качестве возможной площадки назвала американская сторона, что Путин «сразу поддержал». Подготовка к новому саммиту стартует с разговора Рубио с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. А уже затем «по мере работы представителей прояснится, когда можно будет организовать и сам саммит».
Путин, по словам Ушакова, снова сказал о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине, при этом отметив, что российские войска «полностью владеют стратегической инициативой» по всей линии соприкосновения. А Левитт, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что Трамп желал бы видеть в будущем и встречу Зеленского с Путиным, но пока речь идет о подготовке новых контактов именно между представителями Вашингтона и Москвы.
Трамп также сообщил, что в этот раз в повестке его беседы с Путиным были и перспективы торговли двух стран после урегулирования конфликта, а также достижение мирной сделки на Ближнем Востоке при посредничестве США, в результате чего Израиль и «Хамас» прекратили боевые действия и провели обмены. Российский лидер поздравил Трампа с этим успехом, сказал, что о мире в этом регионе «мечтали веками». «Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении войны между Россией и Украиной», – сообщил Трамп. Он также заявил, что Путин поблагодарил его жену Меланию Трамп за ее деятельность, связанную с детьми, которые оказались разлучены с семьями из-за военных действий на Украине (об этом она сама рассказала 10 октября).
Ушаков сказал, что «мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях». «И, конечно, он [Трамп] напоминал в этой связи о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов», – добавил Ушаков.
Предыдущий раз Путин и Трамп разговаривали по телефону 18 августа, через три дня после их первого двустороннего саммита на Аляске, а также последовавших за ним переговоров Трампа в Вашингтоне с Зеленским и др. Тогда Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российской и украинской делегациями на более высоком уровне. Но с того момента Россия и Украина так и не провели ни одного нового раунда. О том, что Будапешт рассматривался в качестве площадки еще перед первым саммитом лидеров в августе, «Ведомостям» тогда говорил источник, знакомый с ходом переговоров.
Заявления Трампа и продолжительность разговора – знаки того, что стороны по-прежнему ведут субстантивные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и оговаривают конкретные параметры его разрешения, говорит замдиректора Центра комплексных международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Взаимодействие США и России по украинскому вопросу продолжается, а позитивная реакция Трампа на разговор с Путиным показывает, что импульс Анкориджа жив, добавил эксперт.
Суслов также подчеркивает, что после звонка окончательно определилась повестка предстоящей встречи Трампа и Зеленского: «Tomahawk Украине завтра переданы не будут. Основной темой будут результаты разговора президента США с Путиным». С тем, что поставки Tomahawk не будут одобрены 17 октября, соглашается главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Трамп вернется к рассмотрению этого вопроса по итогам намечающегося российско-американского саммита в Будапеште, считает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. «Не исключаю, что в телефонном диалоге Путин ясно дал понять своему американскому коллеге, что в случае принятия такого решения благоприятный для переговоров «дух Анкориджа» будет похоронен, а сторонам придется заново выстраивать мосты», – добавил эксперт.
По мнению Суслова, нынешний расклад свидетельствует о том, что прежние критические высказывания Трампа в адрес Москвы и заявления о его «разочаровании» носили исключительно характер политического давления и не получили практического воплощения.
Импульс Аляски действительно не отменен, продолжает Лукьянов. Он подчеркивает, что пока нет гарантий, что нынешняя попытка продвинуть переговоры вперед принесет реальный результат, но она все очевиднее показывает желание Трампа не попадать в ловушку соскальзывания на сторону Украины. «Это такая дипломатическая война на истощение с его стороны. Точнее, война на дипломатическое истощение», – подчеркнул Лукьянов.
По словам Суслова, выбор Венгрии в качестве площадки обусловлен удобством этой страны и ее правительства во главе с Орбаном для Трампа с политической точки зрения. «Если Будапешт действительно уже согласован, то это большой символический шаг Москвы навстречу Вашингтону. Так как, несмотря на относительно конструктивную риторику Орбана, Венгрия голосовала за все санкционные пакеты Евросоюза и она член НАТО», – напоминает Суслов. Выбор Будапешта – символическая победа российской дипломатии, считает Васильев. Он считает Будапешт гораздо более удобным местом для Москвы, чем Стамбул, плюс это может быть поддержкой Венгрии в ее конфликте с Евросоюзом. Кроме того, переговоры в венгерской столице символически возвращают Россию в Европу.
Дальнейшая динамика переговоров США и России будет задана на анонсированной встрече представителей президентов. Суслов допускает частичное сближение позиций по ключевым вопросам урегулирования и – гипотетически – высокий темп переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой. «Результат встречи делегаций покажет, как скоро может состояться второй саммит Путина и Трампа», – резюмирует Суслов. С этим соглашается Васильев: на предстоящих переговорах стороны, вероятно, будут добиваться друг от друга уступок по урегулированию украинского кризиса, но Москва, по его мнению, не готова идти на большие уступки, иначе у Запада возникнет соблазн оказывать еще более сильное давление.