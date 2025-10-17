Зачем Путин и Трамп договорились встретиться еще раз в Венгрии

Трамп также сообщил, что в этот раз в повестке его беседы с Путиным были и перспективы торговли двух стран после урегулирования конфликта, а также достижение мирной сделки на Ближнем Востоке при посредничестве США, в результате чего Израиль и «Хамас» прекратили боевые действия и провели обмены. Российский лидер поздравил Трампа с этим успехом, сказал, что о мире в этом регионе «мечтали веками». «Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении войны между Россией и Украиной», – сообщил Трамп. Он также заявил, что Путин поблагодарил его жену Меланию Трамп за ее деятельность, связанную с детьми, которые оказались разлучены с семьями из-за военных действий на Украине (об этом она сама рассказала 10 октября).