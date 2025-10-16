Путин и Трамп обсудили вопрос поставки ракет Tomahawk на Украину
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В ходе разговора президент России подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.
16 октября состоялся очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом, он длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Возможность проведения такого саммита подтвердил Ушаков.
Сам Трамп позитивно оценил телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы российско-американской торговли после завершения конфликта и договорились о встрече представителей высокого уровня на следующей неделе, в ходе нее стороны обсудят подготовку к саммиту двух лидеров.
Ушаков пояснил, что переговоры на высоком уровне будут вестись между делегациями, которые возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.