Главная / Политика /

Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште

Перед этим Россия и США проведут встречу на высоком уровне
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести встречу в столице Венгрии Будапеште. Об этом американский лидер рассказал по итогам телефонного разговора с российским коллегой.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте – в Будапеште, Венгрия, – чтобы попытаться положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной», – пояснил Трамп.

Американский лидер охарактеризовал беседу как продуктивную и отметил, что Путин поздравил его и Соединенные Штаты с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по завершению конфликта между Россией и Украиной.

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Политика / Международные отношения

По его словам, Путин также выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в гуманитарных проектах, связанных с детьми, и отметил, что эта работа будет продолжена.

Отдельное внимание, как сообщил Трамп, стороны уделили вопросам торговли между Россией и США после окончания конфликта на Украине. Лидеры договорились о встрече советников высокого уровня уже на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, а состав участников уточняется.

Трамп также заявил, что 17 октября встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где обсудит итоги разговора с Путиным и дальнейшие шаги.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор стал большим шагом вперед», – подчеркнул он.

