Как американские СМИ отреагировали на разговор Путина и Трампа

Как американские СМИ отреагировали на разговор Путина и ТрампаВ США снова заговорили о риске «уступок» Москве со стороны Вашингтона
16 октября состоялся очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, он длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Возможность проведения такого саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что в ходе телефонного разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США. Путин подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.
Сам Трамп позитивно оценил телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы российско-американской торговли после завершения конфликта и договорились о встрече представителей высокого уровня на следующей неделе, в ходе нее стороны обсудят подготовку к саммиту двух лидеров.
Ушаков пояснил, что переговоры на высоком уровне будут вестись между делегациями, которые возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
Ведомости собрали первые реакции американских СМИ на разговор Путина и Трампа.
Reuters
Агентство назвало объявление о том, что Путин и Трамп договорились провести саммит в Венгрии, «неожиданным развитием» событий в преддверии приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон:
«Трамп заявил, что он и Путин вскоре встретятся в Будапеште после более чем двухчасового телефонного разговора, который Трамп охарактеризовал как продуктивный. Кремль подтвердил планы такой встречи, но конкретная дата не была названа, – пишет агентство. – Неожиданное развитие событий произошло на фоне того, как Зеленский направлялся в Белый дом в пятницу, чтобы добиться увеличения военной поддержки, включая возможное предоставление дальнобойных наступательных ракет. Тем не менее, примирительная тональность Трампа после звонка с Россией, по всей видимости, ставит под вопрос возможность такой поддержки в ближайшее время и усиливает опасения европейских стран относительно уступок США Москве».
Politico
Несмотря на разочарование из-за продолжающегося конфликта, Трамп после звонка отозвался о российском лидере с «теплотой»:
«Несмотря на растущее разочарование Трампа из-за нежелания российского лидера вести переговоры о прекращении войны, его сообщение после звонка передавало теплоту по отношению к Путину, который, по словам президента, поздравил его с достижением предварительного перемирия в Газе и поблагодарил первую леди Меланию Трамп «за ее участие в работе с детьми», – говорится в статье газеты. – Встреча в Будапеште, если она состоится, стала бы значительным успехом для российского лидера всего через несколько месяцев после его встречи с Трампом на Аляске, где Путин был встречен с красной ковровой дорожкой».
CNN
Телеканал отмечает, что Трамп не упомянул ракеты Tomahawk в своем сообщении в соцсети Truth Social по окончании разговора с Путиным:
«Президент [Трамп] недавно допустил возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, если Россия кардинально не изменит свою переговорную позицию. Тема Tomahawk не была упомянута в заявлении президента о его телефонном разговоре с лидером России».
Fox News
Fox News также подчеркнул, что американский президент не упомянул ни о каких военных поставках Киеву среди тем, которые он обсудил с Путиным:
«Трамп заявил, что они с Путиным долго обсуждали торговлю между США и Россией, однако не упомянул вопрос о поставках Украине высокотехнологичных систем обороны, таких как ракеты Tomahawk — именно ради этого, по словам источников, Зеленский прибыл в Вашингтон, и этот вопрос, предположительно, стал причиной звонка Трампа Путину, – указывает телеканал. – Ранее на этой неделе Трамп сказал, что ему нужно поговорить с Путиным, чтобы понять, «хочет ли он, чтобы Tomahawk направлялись в его сторону»».