Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как американские СМИ отреагировали на разговор Путина и Трампа

В США снова заговорили о риске «уступок» Москве со стороны Вашингтона
Людмила Чернова
ANNABELLE GORDON / TASS
ANNABELLE GORDON / TASS

16 октября состоялся очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, он длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Возможность проведения такого саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что в ходе телефонного разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США. Путин подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.

Сам Трамп позитивно оценил телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы российско-американской торговли после завершения конфликта и договорились о встрече представителей высокого уровня на следующей неделе, в ходе нее стороны обсудят подготовку к саммиту двух лидеров.

Ушаков подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште

Политика / Международные отношения

Ушаков пояснил, что переговоры на высоком уровне будут вестись между делегациями, которые возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Ведомости собрали первые реакции американских СМИ на разговор Путина и Трампа.

Reuters

Агентство назвало объявление о том, что Путин и Трамп договорились провести саммит в Венгрии, «неожиданным развитием» событий в преддверии приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон:

«Трамп заявил, что он и Путин вскоре встретятся в Будапеште после более чем двухчасового телефонного разговора, который Трамп охарактеризовал как продуктивный. Кремль подтвердил планы такой встречи, но конкретная дата не была названа, – пишет агентство. – Неожиданное развитие событий произошло на фоне того, как Зеленский направлялся в Белый дом в пятницу, чтобы добиться увеличения военной поддержки, включая возможное предоставление дальнобойных наступательных ракет. Тем не менее, примирительная тональность Трампа после звонка с Россией, по всей видимости, ставит под вопрос возможность такой поддержки в ближайшее время и усиливает опасения европейских стран относительно уступок США Москве».

Politico

Несмотря на разочарование из-за продолжающегося конфликта, Трамп после звонка отозвался о российском лидере с «теплотой»:

Путин и Трамп обсудили вопрос поставки ракет Tomahawk на Украину

Политика / Международные отношения

«Несмотря на растущее разочарование Трампа из-за нежелания российского лидера вести переговоры о прекращении войны, его сообщение после звонка передавало теплоту по отношению к Путину, который, по словам президента, поздравил его с достижением предварительного перемирия в Газе и поблагодарил первую леди Меланию Трамп «за ее участие в работе с детьми», – говорится в статье газеты. – Встреча в Будапеште, если она состоится, стала бы значительным успехом для российского лидера всего через несколько месяцев после его встречи с Трампом на Аляске, где Путин был встречен с красной ковровой дорожкой».

CNN

Телеканал отмечает, что Трамп не упомянул ракеты Tomahawk в своем сообщении в соцсети Truth Social по окончании разговора с Путиным:

«Президент [Трамп] недавно допустил возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, если Россия кардинально не изменит свою переговорную позицию. Тема Tomahawk не была упомянута в заявлении президента о его телефонном разговоре с лидером России».

Fox News

Fox News также подчеркнул, что американский президент не упомянул ни о каких военных поставках Киеву среди тем, которые он обсудил с Путиным:

«Трамп заявил, что они с Путиным долго обсуждали торговлю между США и Россией, однако не упомянул вопрос о поставках Украине высокотехнологичных систем обороны, таких как ракеты Tomahawk — именно ради этого, по словам источников, Зеленский прибыл в Вашингтон, и этот вопрос, предположительно, стал причиной звонка Трампа Путину, – указывает телеканал. – Ранее на этой неделе Трамп сказал, что ему нужно поговорить с Путиным, чтобы понять, «хочет ли он, чтобы Tomahawk направлялись в его сторону»».

Читайте также:Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте