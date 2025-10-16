Как американские СМИ отреагировали на разговор Путина и Трампа

«Несмотря на растущее разочарование Трампа из-за нежелания российского лидера вести переговоры о прекращении войны, его сообщение после звонка передавало теплоту по отношению к Путину, который, по словам президента, поздравил его с достижением предварительного перемирия в Газе и поблагодарил первую леди Меланию Трамп «за ее участие в работе с детьми», – говорится в статье газеты. – Встреча в Будапеште, если она состоится, стала бы значительным успехом для российского лидера всего через несколько месяцев после его встречи с Трампом на Аляске, где Путин был встречен с красной ковровой дорожкой».