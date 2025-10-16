Ушаков подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште

Нынешний телефонный разговор стал первым за два месяца между Путиным и Трампом. Он состоялся на фоне разговоров о возможной передаче американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Трамп после разговора написал в соцсети TruthSocial, что Путин поздравил его с достижением мира на Ближнем Востоке. По мнению американского президента, это урегулирование может помочь и в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Трамп написал, что они с Путиным много говорили о торговле между Россией и США после окончания боевых действий на Украине. По его словам, они договорились о встрече высокопоставленных советников на следующей неделе – со стороны США это будет госсекретарь Марко Рубио. «После этого мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте – в Будапеште в Венгрии, – чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной». Трамп добавил, что обсудит с Зеленским телефонный разговор с Путиным.