Дмитриев оценил выбор места встречи Путина и Трампа
Венгрия является «голосом разума и миротворцем» в Европе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя Будапешт в качестве места новой встречи президентов РФ и США.
«Венгрия всегда была голосом разума и миротворцем в Европе», – написал он в X.
16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.
Трамп позитивно оценил телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы российско-американской торговли после завершения конфликта и договорились о встрече представителей высокого уровня на следующей неделе.