Дмитриев оценил выбор места встречи Путина и Трампа

16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.