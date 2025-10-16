Газета
Главная / Политика /

Орбан заявил о готовности Венгрии организовать встречу Путина и Трампа

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.

16 октября состоялись очередные телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава Белого дома положительно оценил беседу, добавив, что договорился с российским коллегой провести встречу в Будапеште.

«Планируемая встреча президентов США и России – отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!» – написал Орбан в соцсети Х.

Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште

Политика / Международные отношения

16 октября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что беседа была очень хорошей и продуктивной. Она длилась более двух часов.

По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии.

Американский президент назвал разговор продуктивным. Трамп считает, что успехи на Ближнем Востоке помогут в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Особое внимание, по словам Трампа, стороны уделили вопросам торговли между Россией и США после завершения конфликта на Украине. Президенты также договорились о встрече представителей высокого уровня на следующей неделе.

