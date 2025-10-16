Газета
Политика

Ушаков: встречу в Будапеште предложил Трамп

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры России и США могут провести переговоры в Будапеште. По словам представителя Кремля, данная инициатива исходила от американской стороны.

16 октября состоялись очередные телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава Белого дома положительно оценил беседу, добавив, что договорился с российским коллегой провести встречу в столице Венгрии. До этого Россия и США проведут переговоры на высоком уровне.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сказал Ушаков журналистам.

Представитель президента добавил, что проработка деталей саммита начнется в ближайшее время с контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

О готовности Венгрии провести саммит уже заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

