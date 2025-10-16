Ушаков: встречу в Будапеште предложил Трамп

16 октября состоялись очередные телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава Белого дома положительно оценил беседу, добавив, что договорился с российским коллегой провести встречу в столице Венгрии. До этого Россия и США проведут переговоры на высоком уровне.