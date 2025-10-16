Индекс Мосбиржи вырос на 5% после разговора Путина и Трампа

До публикации информации о содержании разговора индекс уже демонстрировал восходящую динамику. На 17:32 мск он прибавил 3,04%, достигнув 2613,59 пункта на фоне ожиданий телефонной беседы между Путиным и Трампом. Рост начался после того, как издание Axios сообщило о планах президентов провести разговор накануне встречи президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.