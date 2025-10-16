Газета
Индекс Мосбиржи вырос на 5% после разговора Путина и Трампа

Ведомости

Индекс Мосбиржи IMOEX2, который включает данные всех торговых сессий, вырос на 5% по итогам разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа была положительно оценена американской стороной.

По состоянию на 20:43 индекс достиг 2 680,27 пункта, увеличившись на 5,36%. Среди лидеров роста бумаги «Системы», «Аэрофлота», «ПИК» и др.

До публикации информации о содержании разговора индекс уже демонстрировал восходящую динамику. На 17:32 мск он прибавил 3,04%, достигнув 2613,59 пункта на фоне ожиданий телефонной беседы между Путиным и Трампом. Рост начался после того, как издание Axios сообщило о планах президентов провести разговор накануне встречи президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В начале же основной торговой сессии 16 октября рынок открывался снижением: индекс Мосбиржи опускался на 0,38% до 2535,64 пункта, а индекс РТС – до 1013,18 пункта.

