Индекс Мосбиржи на открытии сессии снизился до 2538 пунктов
В начале основной торговой сессии российский рынок акций показал снижение индекса Мосбиржи (IMOEX) на 0,38% до 2535,64 пункта. В то же время индекс РТС понизился на 0,38% до 1013,18 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки.
По состоянию на 10:27 мск индекс Мосбиржи продолжил снижаться и находился на уровне 2531,81 пункта (-0,53%). РТС же упал до 1012,1 пункта.
14 октября рынок акций на старте торгов также продемонстрировал снижение. К 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,4% и достиг 2566,16 пункта, индекс РТС также упал на 0,4% до 999,77 пункта. Тогда подешевели акции ПАО «Группа Астра» (-1,23%), ПАО «Мечел» (-1,09%), «Норникеля» (-0,81%), X5 (-0,76%), «Новатэка» (-0,68%), «Самолета» (-0,66%), «Аэрофлота» (-0,58%), ПАО «Магнит» (-0,48%). Подорожали бумаги МКПАО «Яндекс» (+0,10%).