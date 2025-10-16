Индекс Мосбиржи на открытии сессии снизился до 2538 пунктов

В начале основной торговой сессии российский рынок акций показал снижение индекса Мосбиржи (IMOEX) на 0,38% до 2535,64 пункта. В то же время индекс РТС понизился на 0,38% до 1013,18 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки.