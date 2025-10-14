Газета
Рынок акций начал основную сессию со снижения индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже продемонстрировал снижение. К 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,4% и достиг 2566,16 пункта, индекс РТС также упал на 0,4% до 999,77 пункта, следует из данных торговой площадки.

Подешевели акции ПАО «Группа Астра» (-1,23%), ПАО «Мечел» (-1,09%), «Норникеля» (-0,81%), X5 (-0,76%), «Новатэка» (-0,68%), «Самолета» (-0,66%), «Аэрофлота» (-0,58%), ПАО «Магнит» (-0,48%). Подорожали бумаги МКПАО «Яндекс» (+0,10%).

14 октября на открытии торгов утренней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,2% до 2580,39 пункта. Подорожали акции ПАО «Полюс» (+1,4%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,6%), ВТБ (+0,5%), Сбербанка (+0,3%), «Новатэка» (+0,2%), «Алросы» (+0,2%), «Русала» (+0,2%), «Аэрофлота» (+0,2%). Подешевели акции ПИК (-0,5%), НЛМК (-0,4%), «Роснефти» (-0,2%), «Интер РАО» (-0,2%), МКПАО «ВК» (-0,1%) и «Т-Технологий» (-0,1%).

13 октября по итогам торгов основной сессии на Мосбирже индекс площадки снизился на 0,47% и составил 2576 пунктов, индекс РТС – на 0,06% до 1004 пунктов.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали «Норникель» (+2,59%), «Татнефть» (+1,24%), МКПАО «Яндекс» (+0,53%), «Газпром» (+0,46%), «Т-Технологии» (+0,35%). Лидерами падения стали «Полюс» (-3,31%), НЛМК (-1,05%), «Роснефть» (-0,96%), «Сургутнефтегаз» (-0,49%), «Лукойл» (-0,42%).

