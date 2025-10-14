Рынок акций начал основную сессию со снижения индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже продемонстрировал снижение. К 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,4% и достиг 2566,16 пункта, индекс РТС также упал на 0,4% до 999,77 пункта, следует из данных торговой площадки.