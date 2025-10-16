Индекс Мосбиржи вырос на 3% на фоне ожидания разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи вырос на 3,04% до 2613,59 пункта (на 17:32 мск) на фоне ожидания телефонного разговора президентов РФ и США.
Лидеры роста – ПАО «ПИК СЗ» (+5,54%), ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (+4,71%), ПАО «ЮГК» (+3,89%), ПАО «Аэрофлот» (+3,03%), ПАО «НЛМК» (+3%). Лидер снижения – ПАО «Интер РАО» (-1,54%).
Вечером 16 октября Axios сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор перед встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах Трамп и Зеленский, как ожидается, обсудят поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.
Кремль также анонсировал телефонный разговор. Днем 16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина планируется международный разговор, но с кем – не уточнялось.