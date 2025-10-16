Axios: Путин и Трамп поговорят перед визитом Зеленского в США

Axios: Путин и Трамп поговорят перед визитом Зеленского в СШАВ Кремле анонсировали международный звонок президента
Президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным 16 октября перед тем, как встретиться на следующий день с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios со ссылкой на информированный источник.
Издание напомнило, что в ходе встречи украинский и американский лидеры должны обсудить поставку дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. Об этом заявлял сам Трамп. Тогда же он отметил, что у Вашингтона достаточно такого оружия. Затем президент добавил, что много кто еще в мире хотел бы получить ракеты.
До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал международный разговор российского президента, который должен состояться 16 октября. При этом еще 15 октября представитель Кремля отмечал, что Москве ничего не известно о звонке Трампа Путину, который анонсировал сам американский лидер. Песков сообщал, что глава Белого дома также не поздравил своего российского коллегу с прошедшим днем рождения.