В Кремле не знают об анонсированном Трампом звонке Путину

13 октября пресс-секретарь российского президента отмечал, что по разговору двух лидеров нет четких договоренностей. Телефонный звонок состоится, когда они будут достигнуты. «Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого телефонного разговора», – подчеркнул Песков на фоне заявления Трампа о возможности обсуждения с Путиным вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.