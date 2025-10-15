В Кремле не знают об анонсированном Трампом звонке Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москве ничего не известно о звонке американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину.
«Нет, пока не известно», – ответил он на вопрос об известных деталях и возможности того, что звонок состоится до 17 октября.
Песков также отметил, что Трамп еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения. 7 октября ему исполнилось 73 года.
13 октября пресс-секретарь российского президента отмечал, что по разговору двух лидеров нет четких договоренностей. Телефонный звонок состоится, когда они будут достигнуты. «Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого телефонного разговора», – подчеркнул Песков на фоне заявления Трампа о возможности обсуждения с Путиным вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.