Песков: разговор Путина и Трампа состоится при достижении договоренностей

6 октября Трамп объявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться, и задаст несколько вопросов по этому поводу. Президент США уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине этих ракет.