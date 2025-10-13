Песков: разговор Путина и Трампа состоится при достижении договоренностей

Песков: разговор Путина и Трампа состоится при достижении договоренностейВ Кремле подтвердили, что телефонный звонок между США и Россией по Tomahawk можно устроить быстро
Четких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Беседа состоится, как только они появятся. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что, судя по сообщениям, Трамп заявил о возможности обсуждения с Путиным вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.
«Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого телефонного разговора», – подчеркнул Песков.
6 октября Трамп объявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться, и задаст несколько вопросов по этому поводу. Президент США уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине этих ракет.
В течение последних двух дней Трамп провел два телефонных разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали усиление систем противовоздушной обороны и возможность поставки Киеву Tomahawk. В интервью Fox News Зеленский заявил, что Трамп еще не принял решение насчет поставок дальнобойных ракет Украине.
Песков говорил, что поставки ракет большой дальности Киеву являются серьезным витком эскалации. Он также напоминал, что Tomahawk способны нести ядерный заряд.