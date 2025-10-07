Трамп «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию проводил Fox News.
Американский лидер уточнил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Он добавил, что «задаст несколько вопросов» украинской стороне по этому поводу.
Кроме того, Трамп заявил, что «не ищет эскалации» при отправке в Украину ракет Tomahawk.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, включая дальнобойное.
Президент РФ Владимир Путин после выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение о поставке Киеву ракет Tomahawk, если оно будет принято, приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях с США.