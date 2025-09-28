Зеленский хочет заключить с США «мегасделку» по вооружению на $90 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Украина готова к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. Об этом глава государства заявил в ходе брифинга 27 сентября.
«Что касается того, чего хочет Украина от США, все это есть, мы передали президенту США с деталями и с иллюстрацией, чего хочет Украина, и все это, в принципе, предусмотрено в нашей большой сделке на $90 млрд, но мы готовы к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное», – сказал Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Президент добавил, как пишет «Униан», что сейчас Украина отвечает на российские удары своим вооружением и применяла бы другое оружие, «если бы оно было». Зеленский уточнил, что речь идет именно об ответных ударах.
На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп сообщил Зеленскому, что он открыт к снятию ограничений на применение Киевом американского оружия большой дальности. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп также не стал возражать против передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», которые запросил Зеленский. WSJ писала, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.