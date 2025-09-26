WSJ: Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия
Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что он открыт к снятию ограничений на применение Киевом американского оружия большой дальности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Он также не стал возражать против передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», которые запросил Зеленский. При этом Трамп во время переговоров не давал никаких обещаний. WSJ пишет, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.
Зеленский обратился к американскому лидеру с просьбой предоставить Украине ракеты большой дальности на закрытой встрече двух лидеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, поставка высокотехнологичных ракет поможет «усадить» Россию за стол переговоров для обсуждения условий мирного урегулирования.
Крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» имеют дальность до 2400 км и способны обходить современные системы противовоздушной обороны.