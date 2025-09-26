Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что он открыт к снятию ограничений на применение Киевом американского оружия большой дальности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Он также не стал возражать против передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», которые запросил Зеленский. При этом Трамп во время переговоров не давал никаких обещаний. WSJ пишет, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.

Зеленский обратился к американскому лидеру с просьбой предоставить Украине ракеты большой дальности на закрытой встрече двух лидеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, поставка высокотехнологичных ракет поможет «усадить» Россию за стол переговоров для обсуждения условий мирного урегулирования. 

Крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» имеют дальность до 2400 км и способны обходить современные системы противовоздушной обороны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь