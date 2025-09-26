WSJ: Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия

Он также не стал возражать против передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», которые запросил Зеленский. При этом Трамп во время переговоров не давал никаких обещаний. WSJ пишет, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.