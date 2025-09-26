Зеленский на встрече с Трампом запросил ракеты «Томагавк»
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, разговор прошел на закрытой встрече двух лидеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН и носил позитивный характер.
Сообщается, что Зеленский попросил об этом Трампа со словами, что поставка высокотехнологичных ракет поможет «усадить» Россию за стол переговоров для обсуждения условий мирного урегулирования. Эти ракеты, имеющие дальность до 2400 км и способные обходить современные системы ПВО, по оценке Киева, значительно усилили бы военные возможности Украины.
Источники издания также отметили, что новый государственный секретарь США Марко Рубио проинформировал европейских коллег о позитивной динамике в позиции Трампа по украинскому вопросу. По его словам, президент США «очень зол» на президента РФ Владимира Путина за игнорирование дипломатических инициатив Вашингтона.
Украинский лидер также допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России, включая Кремль, если Украина получит соответствующее вооружение и если российская сторона продолжит атаки на украинскую энергосистему.
При администрации экс-президента США Джо Байдена аналогичный запрос Киева был отклонен как слишком рискованный из-за потенциальной эскалации конфликта, напоминает The Telegraph.
9 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия заключила ряд контрактов по поддержке закупки дальнобойных беспилотников для Украины. Сейчас Германия разрабатывает контракты на поставку беспилотников на сумму 300 млн евро.