Зеленский на встрече с Трампом запросил ракеты «Томагавк»

Сообщается, что Зеленский попросил об этом Трампа со словами, что поставка высокотехнологичных ракет поможет «усадить» Россию за стол переговоров для обсуждения условий мирного урегулирования. Эти ракеты, имеющие дальность до 2400 км и способные обходить современные системы ПВО, по оценке Киева, значительно усилили бы военные возможности Украины.