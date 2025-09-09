ФРГ профинансирует производство дальнобойных беспилотников на Украине

4 сентября по итогам встречи «коалиции желающих» премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о поставке Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления ее обороноспособности. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности.