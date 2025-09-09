Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФРГ профинансирует производство дальнобойных беспилотников на Украине

Ведомости

Германия заключила ряд контрактов по поддержке закупки дальнобойных беспилотников для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции после заседания в формате «Рамштайн» в Лондоне. Его цитирует Stern.

Сейчас Германия разрабатывает контракты на поставку беспилотников на сумму 300 млн евро.

Писториус предложил присоединиться к контрактам союзников. Инициатива, по его словам, направлена на то, чтобы ослабить Россию «в ее тылу».

4 сентября по итогам встречи «коалиции желающих» премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о поставке Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления ее обороноспособности. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности.

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» прошла 4 июня. Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что размер помощи Украине в сфере безопасности станет рекордным в 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте