ФРГ профинансирует производство дальнобойных беспилотников на Украине
Германия заключила ряд контрактов по поддержке закупки дальнобойных беспилотников для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции после заседания в формате «Рамштайн» в Лондоне. Его цитирует Stern.
Сейчас Германия разрабатывает контракты на поставку беспилотников на сумму 300 млн евро.
Писториус предложил присоединиться к контрактам союзников. Инициатива, по его словам, направлена на то, чтобы ослабить Россию «в ее тылу».
4 сентября по итогам встречи «коалиции желающих» премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о поставке Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления ее обороноспособности. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности.
Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» прошла 4 июня. Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что размер помощи Украине в сфере безопасности станет рекордным в 2025 г.