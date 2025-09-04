«Коалиция желающих» готова поставлять Киеву ракеты большой дальности
«Коалиция желающих», куда входят европейские союзники Киева, готова поставлять Украине ракеты большой дальности. Это следует из сообщения на сайте правительства Великобритании.
Премьер-министр страны Кир Стармер выступил с виртуальным обращением к «коалиции желающих» из Глазго. По его словам, «коалиция» «дала нерушимую клятву Украине» при поддержке президента США Дональда Трампа и «теперь очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на [российского лидера Владимира] Путина и добиться прекращения боевых действий».
«Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров из «коалиции желающих» о поставке Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления ее обороноспособности», – говорится в сообщении.
4 сентября Der Spiegel писал, что «коалиция желающих» обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, но единое мнение о том, сколько каждая страна готова выделить солдат, пока отсутствует.