«Коалиция желающих» готова поставлять Киеву ракеты большой дальности

Ведомости

«Коалиция желающих», куда входят европейские союзники Киева, готова поставлять Украине ракеты большой дальности. Это следует из сообщения на сайте правительства Великобритании.

Премьер-министр страны Кир Стармер выступил с виртуальным обращением к «коалиции желающих» из Глазго. По его словам, «коалиция» «дала нерушимую клятву Украине» при поддержке президента США Дональда Трампа и «теперь очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на [российского лидера Владимира] Путина и добиться прекращения боевых действий».

«Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров из «коалиции желающих» о поставке Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления ее обороноспособности», – говорится в сообщении.

4 сентября Der Spiegel писал, что «коалиция желающих» обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, но единое мнение о том, сколько каждая страна готова выделить солдат, пока отсутствует.

