Spiegel: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на Украину

Более реалистичным выглядит второй вариант – масштабная программа обучения украинских солдат при участии западных военных. Предполагается, что тренировочные лагеря будут расположены далеко от линии фронта, а для реализации миссии могут потребоваться десятки тысяч военнослужащих. Германия, по данным издания, уже сейчас готова наращивать масштабы подготовки: число украинских новобранцев можно увеличить с нынешних 90 000 до 150 000 в год.