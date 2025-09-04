Spiegel: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на Украину

Spiegel: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на УкраинуВероятнее всего, Европа откроет программу масштабного обучения украинских солдат
«Коалиция желающих», куда входят европейские союзники Киева, обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией, пишет Der Spiegel.
По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, однако единого мнения о том, сколько солдат каждая страна готова выделить, пока нет. Со стороны Германии было заявлено лишь об общей готовности участвовать в миссии без конкретных цифр.
Первый вариант предполагает миссию наблюдателей, которые должны будут следить за выполнением мирного соглашения. Однако такой сценарий считается маловероятным, поскольку он не обеспечивает Украине никаких гарантий безопасности, пишет издание.
Более реалистичным выглядит второй вариант – масштабная программа обучения украинских солдат при участии западных военных. Предполагается, что тренировочные лагеря будут расположены далеко от линии фронта, а для реализации миссии могут потребоваться десятки тысяч военнослужащих. Германия, по данным издания, уже сейчас готова наращивать масштабы подготовки: число украинских новобранцев можно увеличить с нынешних 90 000 до 150 000 в год.
Третий вариант связан с полномасштабным обеспечением безопасности линии фронта и требует отправки более 150 000 солдат в составе хорошо оснащенных боевых подразделений с прикрытием с воздуха. Этот сценарий эксперты называют нереалистичным даже для таких стран, как Франция и Великобритания.
Несмотря на это президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские союзники готовы предоставить Украине гарантии безопасности сразу после подписания мирного соглашения. По его словам, подготовленные документы уже согласованы на уровне министров обороны и в ближайшее время будут вынесены на политическое одобрение.
3 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс принимает участие в переговорах по вопросу гарантий безопасности Киеву и подготовке размещения войск на Украине. По его словам, участие в переговорах принимает главнокомандующий силами НАТО в Европе, и альянс «безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены».
The New York Times (NYT) писала, что Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление вооруженных сил страны, так как американская помощь иссякает, а западные обещания «остаются неопределенными». Издание отметило, что Киев намерен не только сохранить свою армию, но и сделать ее основой любого урегулирования после прекращения огня с целью сдерживания России.