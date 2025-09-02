NYT: Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление ВСУ
Поскольку американская помощь иссякает, а западные обещания «остаются неопределенными», Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT).
По данным газеты, Киев хочет не только сохранить свою армию, но и сделать ее основой любого урегулирования после прекращения огня с целью сдерживания России.
В центре этих усилий находится новая система закупок при поддержке НАТО, которая может позволить направить европейские средства на закупку американского оружия для Украины, пишет NYT. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что такая система позволит Киеву ежемесячно осуществлять закупки на сумму в $1 млрд. Он планирует уделять особое внимание приобретению систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для расширения арсенала страны.
Кроме того, новая система может помочь заменить безвозмездные поставки оружия США, которые прекратил американский президент Дональд Трамп, а также увеличить и оптимизировать поставки оружия на Украину.
NYT признает, что даже если армия Украины увеличится, она никогда не сможет сравниться с российской по своим размерам. Именно поэтому Киев делает ставку на приобретение и производство более совершенного оружия.
По данным газеты, сейчас Украина надеется, что вскоре сможет положиться на свою новую ракету «Фламинго». По словам экспертов, в теории она может пролететь более 1800 миль (около 2900 км) с полезной нагрузкой в 2500 фунтов (около 134 кг). Как пишет NYT, это означает, что ракета может поразить Москву, а также другие российские города. Тем не менее, ее эффективность на поле боя остается недоказанной.
По словам экспертов, «Фламинго» может послужить более мощным сдерживающим фактором для Москвы, чем любые обещания стран Запада.
29 августа Зеленский рассказал о том, что существуют три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. Среди таких гарантий он назвал обеспечение военнослужащих ВСУ финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.