NYT: Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление ВСУ

По данным газеты, сейчас Украина надеется, что вскоре сможет положиться на свою новую ракету «Фламинго». По словам экспертов, в теории она может пролететь более 1800 миль (около 2900 км) с полезной нагрузкой в 2500 фунтов (около 134 кг). Как пишет NYT, это означает, что ракета может поразить Москву, а также другие российские города. Тем не менее, ее эффективность на поле боя остается недоказанной.