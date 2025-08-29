Газета
Главная / Политика /

Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Украина

Ведомости

Есть три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. Об этом заявил на брифинге с журналистами президент страны Владимир Зеленский.

Среди таких гарантий Зеленский назвал обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Обсуждение этой темы запланировано на следующей неделе. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.

28 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США вскоре представят свой примерный план гарантий безопасности для Украины. По данным издания, представители органов американской национальной безопасности и обороны рассказали европейским коллегам, что Вашингтон может предоставить западным войскам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также системы для поддержки воздушной безопасности Киева.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении Кремля к размещению странами Европы своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности. Он указал, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в стране и стало первопричиной проведения спецоперации.

