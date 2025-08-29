Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Украина

28 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США вскоре представят свой примерный план гарантий безопасности для Украины. По данным издания, представители органов американской национальной безопасности и обороны рассказали европейским коллегам, что Вашингтон может предоставить западным войскам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также системы для поддержки воздушной безопасности Киева.