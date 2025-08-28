FT: США скоро представят свой план гарантий безопасности для Украины

Многое, согласно данным издания, еще предстоит решить, например, какие европейские страны и сколько своих войск отправят на территорию Украины. Мирное соглашение еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий также еще далеко. Однако европейские чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп все же встал на сторону поддержки решения «коалиции желающих».