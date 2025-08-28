FT: США скоро представят свой план гарантий безопасности для Украины
США вскоре представят свой примерный план гарантий безопасности для Украины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц, осведомленных о переговорах.
Представители органов национальной безопасности и обороны США сообщили европейским коллегам, что Вашингтон может предоставить западным войскам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также системы для поддержки воздушной безопасности Украины, пишет FT.
Многое, согласно данным издания, еще предстоит решить, например, какие европейские страны и сколько своих войск отправят на территорию Украины. Мирное соглашение еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий также еще далеко. Однако европейские чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп все же встал на сторону поддержки решения «коалиции желающих».
19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила его слова.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности присутствия войск крупных западных стран и ведущих участников «коалиции желающих» в рамках гарантий безопасности. 26 августа он сообщил, что взаимодействие ведется со всеми партнерами «коалиции желающих», включая Европу, США и других союзников.