Белый дом подтвердил, что США не будут отправлять войска на Украину
Вашингтон подтвердил слова американского президента Дональда Трампа, что США не намерены отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент однозначно заявил, что американские войска не будут находиться на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить иные гарантии безопасности нашим европейским союзникам», – сказала она.
19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет.
Но, по информации Трампа, Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира. По его словам, для России это не создаст проблем.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 17 августа провели виртуальную встречу с лидерами «коалиции желающих», в которой участвовал и президент Украины Владимир Зеленский. Западные страны заявили о намерении разместить «силы безопасности» на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить контроль за ее воздушным и морским пространством, а также содействовать восстановлению вооруженных сил.