Белый дом подтвердил, что США не будут отправлять войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 17 августа провели виртуальную встречу с лидерами «коалиции желающих», в которой участвовал и президент Украины Владимир Зеленский. Западные страны заявили о намерении разместить «силы безопасности» на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить контроль за ее воздушным и морским пространством, а также содействовать восстановлению вооруженных сил.