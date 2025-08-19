Трамп: Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине
Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Лидер Соединенных Штатов добавил, что для России это не создаст проблем.
При этом Трамп подчеркнул, что, пока он остается на посту президента, американских войск на территории Украины не будет.
18 августа президент США провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После этого он отдельно принял в Белом доме союзников Киева. На переговоры прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.