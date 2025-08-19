Трамп пообещал, что американских военных на Украине не будет
Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет.
Но, по информации Трампа, Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира.
17 августа президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальную встречу с лидерами «коалиции желающих», в которой участвовал и Владимир Зеленский. Западные страны заявили о намерении разместить «силы безопасности» на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить контроль за ее воздушным и морским пространством, а также содействовать восстановлению вооруженных сил.
18 августа в российском МИДе заявили, что высказывания британских властей о возможном размещении войск на Украине направлены на подрыв мирных инициатив США и РФ. В ведомстве подчеркнули, что Лондон использует Украину как геополитический инструмент против России и подталкивает Киев к продолжению конфликта.
В министерстве напоминали о категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО.