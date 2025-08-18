МИД РФ обвинил Великобританию в попытке подрыва мирных усилий по Украине

По данным МИДа, 17 августа «коалиция желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона вновь подняла идею размещения западного военного контингента на Украине в случае прекращения огня. 15 августа британский министр обороны Джон Хили также говорил о готовности направить военных для контроля за соблюдением перемирия.