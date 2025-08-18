МИД РФ обвинил Великобританию в попытке подрыва мирных усилий по Украине
Высказывания британских властей о возможном размещении войск на Украине направлены на подрыв мирных инициатив США и России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По данным МИДа, 17 августа «коалиция желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона вновь подняла идею размещения западного военного контингента на Украине в случае прекращения огня. 15 августа британский министр обороны Джон Хили также говорил о готовности направить военных для контроля за соблюдением перемирия.
В российском ведомстве подчеркнули, что Лондон рассматривает Украину как геополитический инструмент против России и годами усиливает свою вовлеченность, подталкивая Киев к продолжению конфликта.
«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», – заявили в министерстве.
В МИДе добавили, что подобные заявления Великобритании и других европейских стран они расценивают как провокационные.
17 августа Захарова также отмечала, что европейские страны вынуждают Украину продолжать боевые действия, несмотря на невозможность победы. Дипломат напомнила о минских соглашениях, которые изначально были направлены на мирное урегулирование, но, по ее словам, саботировались Западом.